AB katkılı 791 milyon liralık kırsal kalkınma desteği onaylandı Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ​​​​​​​Twitter hesabından, IPARD-II programı proje değerlendirme sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplam 791 milyon lira tutarında Avrupa Birliği (AB) katkılı kırsal kalkınma destekleri (IPARD- II) projeleri onaylandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ​​​​​​​Twitter hesabından, IPARD-II programı proje değerlendirme sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"733 proje başvurusu onaylandı"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar değerlendirmesi tamamlanan toplam 733 proje başvurusunun onaylandığını belirten Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomiye 1,3 milyar liralık yatırım kazandırıldı"