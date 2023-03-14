AB katkılı 791 milyon liralık kırsal kalkınma desteği onaylandı

Toplam 791 milyon lira tutarında Avrupa Birliği (AB) katkılı kırsal kalkınma destekleri (IPARD- II) projeleri onaylandı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, IPARD-II programı proje değerlendirme sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
"733 proje başvurusu onaylandı"
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar değerlendirmesi tamamlanan toplam 733 proje başvurusunun onaylandığını belirten Kirişci, şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomiye 1,3 milyar liralık yatırım kazandırıldı"
Bu projelerin destek tutarı 791 milyon lira olup, yatırım süreçleri tamamlandığında ülke ekonomisine toplamda 1,3 milyar liralık yatırım kazandırılmış olacak.