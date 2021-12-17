AB liderleri enerjide anlaşamadı

Avrupa Birliği'nin sorunlarından biri olan enerji konusunda ülkelerin liderleri aynı fikirde değil.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, liderlerin enerji konusunda farklı görüşlerinin olduğunu ve Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde uzlaşı sağlanamadığını söyledi.

"ENERJİ KONUSU VATANDAŞLARIN SATIN ALMA GÜÇLERİNİ ETKİLİYOR"

AB Liderler Zirvesi'nde enerji fiyatlarındaki artışla ilgili oldukça uzun tartışmalar yaşandığını belirten Michel, bunun ciddi ve önemli bir konu olduğunu, Avrupa'da vatandaşların satın alma güçlerini ve işletmelerin rekabetçiliğini doğrudan etkilediğini anlattı.

Michel, bir önceki zirvede AB Komisyonu'ndan enerji alanında çeşitli çalışmalar yapmasını talep ettiklerini anımsatarak, toplantıda bu çalışmaların ilk sonuçlarını değerlendirdiklerini söyledi.

SONUÇ BİLDİRGESİ YAZILAMADI

Liderlerin enerji konusundaki tartışmalarda uzlaşı sağlayamadığına dikkati çeken Michel, "Masada farklı görüşlerin olduğunu fark ettik. Bu nedenle enerji alanında zirve sonuç bildirisi konusunda bir anlaşma sağlayamadık." diye konuştu.

ENERJİ KONUSUNDA GRUPLAŞMALAR YAŞANDI

Başını Polonya'nın çektiği bir grup ülke, yüksek karbon fiyatlarından şikayet ediyor ve AB'nin emisyon ticaret sisteminde değişiklik yapılmasını talep ediyor. Bu ülkeler, karbon fiyatlarındaki spekülasyonların sonlandırılmasını ve fiyatların düşürülmesini istiyor.

Almanya öncülüğündeki bir grup ülke ise söz konusu iddialara ilişkin hiçbir somut kanıt bulunmadığı görüşünü taşıyor. Bu ülkeler, karbon fiyat sisteminin değiştirilmesine karşı çıkıyor. Bu konuda yetkili olan AB Komisyonu, doğalgaz ve nükleer enerjiyi yeşil yatırımlar kategorisine dahil edip etmeme konusunda henüz karar vermedi.

Başını Fransa'nın çektiği 10 kadar ülke, nükleer enerjinin iklim değişimi ile mücadelede etkili, güvenli ve rekabetçi bir kaynak olduğunu belirterek, yeşil yatırım sınıflandırma çerçevesine dahil edilmesini istiyor.