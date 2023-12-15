AB liderleri Rusya'ya elmas ticareti yasağı koydu

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'ya yönelik, elmas ticareti yasağını da içerecek 12. yaptırım paketinde anlaşma sağladı.
Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi devam ederken, zirve sonuç bildirisinin Rusya'ya yaptırımlarla ilgili bölümü paylaşıldı.
Bildiride, AB'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da güçlendirmek ve bunları tam ve etkili bir şekilde uygulamakta kararlı olduğu belirtildi.
Bildiride, savaşta Rusya'ya hiçbir ülkenin destek sağlamaması gerektiği kaydedildi.
Yeni ihracat yasakları, Rusya'nın petrol gelirini azaltmak için alındı
12. yaptırım paketi, aralarında elmasın da bulunduğu yeni ihracat yasaklarını, Rusya'nın petrol gelirini azaltmak için petrol tavan fiyatını sıkılaştırmaya yönelik önlemleri ve yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadelenin güçlendirilmesini kapsıyordu.
Yasak, endüstriyel olmayan elmas ithalatını içeriyor
Henüz bütün detayları paylaşılmayan yeni yaptırımlar, 1 Ocak tarihinden itibaren Rusya'dan endüstriyel olmayan elmas ithalatının yasaklanmasını içeriyor.
Yeni yaptırımların yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin onayı gerekiyordu.
Avusturya faktörü
Ukrayna'nın savaş sponsoru şirketler listesinden Raiffeisen Bankası'nın çıkarılmasını isteyen Avusturya, söz konusu yaptırım paketine onay vermiyordu.
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