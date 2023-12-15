AB liderleri Rusya'ya elmas ticareti yasağı koydu Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından AB de Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguladı. Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların karşılığında doğalgaz krizi yaşasa da yeni kararlar almaya devam ediyor.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'ya yönelik, elmas ticareti yasağını da içerecek 12. yaptırım paketinde anlaşma sağladı.

Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi devam ederken, zirve sonuç bildirisinin Rusya'ya yaptırımlarla ilgili bölümü paylaşıldı.

Bildiride, AB'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da güçlendirmek ve bunları tam ve etkili bir şekilde uygulamakta kararlı olduğu belirtildi.

Bildiride, savaşta Rusya'ya hiçbir ülkenin destek sağlamaması gerektiği kaydedildi.

Yeni ihracat yasakları, Rusya'nın petrol gelirini azaltmak için alındı

12. yaptırım paketi, aralarında elmasın da bulunduğu yeni ihracat yasaklarını, Rusya'nın petrol gelirini azaltmak için petrol tavan fiyatını sıkılaştırmaya yönelik önlemleri ve yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadelenin güçlendirilmesini kapsıyordu.

Yasak, endüstriyel olmayan elmas ithalatını içeriyor

Henüz bütün detayları paylaşılmayan yeni yaptırımlar, 1 Ocak tarihinden itibaren Rusya'dan endüstriyel olmayan elmas ithalatının yasaklanmasını içeriyor.

Yeni yaptırımların yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin onayı gerekiyordu.

Avusturya faktörü

Ukrayna'nın savaş sponsoru şirketler listesinden Raiffeisen Bankası'nın çıkarılmasını isteyen Avusturya, söz konusu yaptırım paketine onay vermiyordu.