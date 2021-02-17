AB mahkemesinden, salgın sırasında hava yolları kamu desteğine onay

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, koronavirüs salgını nedeniyle Fransa ve İsveç'in hava yollarına sağladığı kamu desteklemelerini, hukuka uygun bulduğunu açıkladı.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, merkezi İrlanda'da bulunan, düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in açtığı iki davayı karara bağladı.

“KORONAVİRÜSÜN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK ZARARI GİDERMEK İÇİN SAĞLANAN DESTEKLEME UYGUNDUR”

Mahkeme, salgında Fransa'nın, hava yollarını vergi ödemelerini erteleyerek desteklemesinin AB hukukuna uygun olduğuna hükmetti. Kararda, "Koronavirüsün neden olduğu ekonomik zararı gidermek için sağlanan destekleme uygundur ve ayrımcılık teşkil etmez." ifadesi kullanıldı.

Genel Mahkeme, salgın nedeniyle İsveç'in, ülkede işletme ruhsatına sahip hava yollarını desteklemek için uygulamaya başladığı kredi garanti programını da mevzuata uygun buldu.

“HAVA YOLLARI DA DAHİL SALGINDAN ETKİLENEN ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERE CİDDİ MİKTARDA KAMU YARDIMI”

AB Komisyonu, salgın nedeniyle üye ülkelerin kamu destekleme kurallarını gevşetmişti. Bunun üzerine üye ülkeler, hava yolları da dahil salgından etkilenen çeşitli sektörlere ciddi miktarda kamu yardımı sağlamaya başlamıştı.

Ryanair, mahkemeden, Fransa ve İsveç'in salgın nedeniyle ülkelerindeki hava yolu şirketlerine sağladığı vergi indirimi ve kredi garantisi gibi imtiyazlara ilişkin AB Komisyonu onayı alınan kararlarının iptal edilmesini talep etmişti.

Öte yandan Ryanair, salgın nedeniyle AB üyesi ülkelerin özellikle bayrak taşıyıcı hava yolu firmalarına 30 milyar euronun üzerinde kamu desteği sağladığını, bunun AB havacılık sektöründe adil rekabete zarar verdiğini belirterek, AB Genel Mahkemesi kararını temyiz edeceklerini duyurdu.