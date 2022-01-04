AB, Moldova'ya 150 milyon euro destek verecek

AB Komisyonu, koronavirüs salgını ve enerji krizi kaynaklı Moldova'nın talebi üzerine ülkeye yeni makro finansal destek paketi hazırlandığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), koronavirüs salgını ve enerji krizi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan Moldova'ya 150 milyon euroluk mali destek sağlayacak. Bu desteğin 30 milyon eurosu hibe, 120 milyon eurosu da orta vadeli ve uygun koşullu kredi sağlayacak.

ENERJİ KRİZİ NEDENLİ ZORLU DÖNEM

Moldova'nın salgın, enerji krizi ve ödemeler dengesi sorunları nedeniyle zorlu bir dönem yaşadığı anımsatıldı.

Açıklamada, Moldova'nın yolsuzlukla ve yönetim sorunlarıyla etkin biçimde mücadele etmesi gerektiği kaydedildi.

DESTEK ONAY BEKLİYOR

Açıklamada, söz konusu mali desteğin yürürlüğe girmesi için bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerektiği ifade edildi.

AB ÇEVRESİNDEKİ ÜLKELERE UYGUN GERİ ÖDEMELİ DESTEKLER VERİYOR

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal destek verebiliyor. AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.