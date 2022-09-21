AB, Rus kömürüne uygulanan yaptırımları hafifletti

Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği enerji krizi sonrasında Avrupa ve Rusya arasında karşılıklı alınan kararlardan birinde esnemeye gidildi.

Avrupa Birliği (AB), nisan ayında Rusya'dan kömür satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını yasaklayan 5'inci yaptırım paketini kabul etmişti. Yaptırım paketi, geçiş sürecinin sona ermesinin ardından ağustos ayında uygulamaya girmişti.

AB Komisyonu'nun önceki yönergelerinde, Avrupa şirketlerinin söz konusu kömür gibi ürünlerin Rusya'dan AB dışındaki ülkelere gönderilmesinde de yer alamayacağı ifade dilmişti.



Rusya'dan 3'üncü ülkelere kömür sevkiyatına engel yok



AB, uyguladığı yaptırımların Rusya'dan 3'üncü ülkelere kömür sevkiyatına engel olmadığını, Avrupa şirketlerinin Rusya'dan diğer ülkelere kömür taşımacılığı yapabileceğini, buna finansman ve sigorta gibi hizmetler de sunulabileceğini bildirdi.

AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların uygulanmasına yönelik yönergesini güncelledi.

Böylece, AB'nin Rusya'ya yönelik kömür yaptırımlarının kapsamı hafiflemiş oldu.

AB, diğer ülkelerin etkilenmesini istemiyor

AA'nın haberine göre, yeni yönergede, AB yaptırımlarının diğer ülkelerin gıda ve enerji güvenliğini etkilemesinden kaçınılacağı belirtildi.

Ürünler AB topraklarından geçerek üçüncü ülkelere geçebilir

Bu nedenle önceki yaptırım listesinde yer alan bazı malların 3'üncü ülkelere transferine izin verilmesi gerektiğine dikkat çekilen yönergede; gübre, hayvan yemi, odun, çimento, kömür ve ilgili ürünlerin AB şirketleri tarafından veya AB toprakları üzerinden transit geçerek üçüncü ülkelere gönderilebileceği kaydedildi.

AB finans imkanı öneriyor

Yönergede, bu işleme AB şirketlerinin finansman ve sigorta gibi hizmetleri sunulabileceğine işaret edildi.