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    AB, Rusya'dan aldığı enerji miktarlarını düşürüyor

    Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'daki enerji krizini körükledi. Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan AB, doğalgaz ithalatını azaltma yoluna girdi.
    • 10.10.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:53
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    AB, Rusya'dan aldığı enerji miktarlarını düşürüyor

    Avrupa Birliği (AB), enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak için doğalgaz ithalatında Rusya'nın payını yüzde 40'tan yüzde 7,5'e düşürdü.

    Alınan karar, basın toplantısında açıklandı

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Tallinn'de yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

    Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı bitirmek için çok sayıda tedbir alındı

    Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı bitirmek için çok sayıda tedbir aldıklarını hatırlatan von der Leyen, son durumu şöyle özetledi:

    "Yıl sonunda Rus petrolünün payı yüzde 10'a düşecek"

    "Rus kömüründen tamamen kurtulmayı başardık. Bunun yanı sıra yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrolün payını da yüzde 10'a düşüreceğiz. Savaşın başlangıcında ithal edilen gazın içinde Rusya'nın payı yüzde 40'tı. Aradan geçen 7 ayda bunu yüzde 7,5'e indirdik."

    Ursula von der Leyen

    "Enerji fiyatlarını düşürmek için yeni teklifler getirilecek"

    Ukrayna'daki savaştan sonra enerji fiyatlarındaki artışa da değinen von der Leyen, 20-21 Ekim'deki AB Liderler Zirvesine kadar enerji fiyatlarını düşürmek için yeni teklifler getireceklerini aktardı.


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