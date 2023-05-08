AB, Rusya'ya 11'inci yaptırım paketi hazırlığında Rusya, Ukrayna ile savaş halinde bulunduğu için Avrupa ve ABD başta olmak üzere ekonomik ve siyasi yaptırımlara uğradı ve bu yaptırımların artması gündemde.

AA Avrupa Birliği (AB), şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçirdi. Binin üzerinde kişi ve 200’e yakın kurumun mal varlıkları donduruldu. AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik 11'inci yaptırım paketi teklifini üye ülkelere gönderdi. Yeni pakette, yaptırımların uygulanması, etkinliği ve delinmesinin önlenmesine odaklanacak. AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulunarak, "AB Komisyonu'nun 11'inci yaptırım paketi teklifini üye ülkelere gönderildiğini teyit ediyorum. Paket, Rusya'ya yapılan ihracata ve bunun nasıl ele alınması gerektiğine bakacaktır." dedi. "Üye ülkeler paket içeriğini değerlendiriyor" Mamer, bu aşamada üye ülkelerin paket içeriğini değerlendireceklerini belirtti. Mamer, Rusya'nın kısıtlanan ürünleri diğer ülkelerden ithal etmesini önlemek istediklerini ifade etti. Yeni yaptırım paketinin çarşamba günü ele alınacak Mamer, bu aşamada yeni yaptırım paketinin çarşamba günü, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER) ele alınmasını beklediğini söyledi. AB'nin yeni yaptırım paketi teklifinde 7 Çinli firma var Avrupa basına göre, AB'nin yeni yaptırım paketi teklifinde Rusya'ya askeri amaçla kullanılabilen ekipmanları tedarik ettiği gerekçesiyle 7 Çinli firma da bulunuyor.