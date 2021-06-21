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    AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini uzattı

    Yaptırımlarla, bir süredir AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki yatırım ve faaliyetlerine izin verilmiyor.
    • AA
    • 21.06.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 16:29
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    AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini uzattı

    Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.

    YAPTIRIMLARIN SÜRESİ HAZİRAN 2022'YE KADAR UZATILDI

    Avrupa Birliği (AB), AB Konseyi, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

    ÜRÜN İTHALATI YAPILAMIYOR

    Karara göre, uzatılan yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor. Kırım ve Sivastopol'dan AB ülkelerine ürün ithalatına izin verilmiyor.

    AB, Rusya ya uyguladığı yaptırımların süresini uzattı #1

    AB ŞİRKETLERİ KIRIM VE SİVASTOPOL'A YATIRIM YAPAMIYOR

    AB vatandaşları veya şirketleri, Kırım ve Sivastopol'a yatırım yapamıyor ve finansal hizmet sağlayamıyor.

    TEKNOLOJİ İHRACATINA İZİN VERİLMİYOR

    Söz konusu bölgelere ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı ürün ve teknolojiler ihraç edilemiyor.

    TEKNİK DESTEK YASAK

    Özellikle petrol, doğalgaz ve maden arama, çıkarma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması ve teknik destek verilmesi engelleniyor.

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