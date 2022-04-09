AB, Rusya'ya yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği, Ukrayna ile girdiği savaştan ötürü Rusya'ya karşı yaptırım listesine 217 kişi ve 18 kuruluşu daha eklediğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya başlattığı savaştan ötürü ekonomik yaptırımlar uygularken iş dünyasına ve iş insanlarına yönelik yaptırımları da devrili sorkuyor. AB 21 7 ismi daha yaptırım listesine alırken böylelikle toplamda, 1.091 kişi ve 80 kuruluşa yaptırım uygulamış oldu.

Oligarklar enerji, finans, medya, savunma ve silah endüstrisinin önde gelen isimleri listeye alındı



AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, listelenen 217 kişi arasında üst düzey Kremlin yetkilileri, oligarklar Moshe Kantor, Boris Rotenberg ve Oleg Deripaska, enerji, finans, medya, savunma ve silah endüstrisi gibi kilit ekonomik sektörlerde yer alan diğer önde gelen iş adamları ve "dezenformasyon savunucuları" bulunuyor.

Yaptırım lisesine alınan kişilerin aileleri de yer alıyor

Ayrıca daha önce yaptırım uygulanan kişilerin bunlardan kaçmasını engellemek için aile üyeleri de yer alıyor. Bu isimler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Maria Vladimirovna Vorontsova ve Ekaterina Vladimirovna Tikhonova da bulunuyor.

Sözde "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti"nin bakanları ve "Halk Konseyi" üyeleri de listeye alındı.

Dev Rus bankaları yaptırım listesinde

Yaptırım uygulanan 18 kuruluş arasında ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ve Rusya'ya ait dört büyük Rus bankası (Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank ve VTB) ve savaşta teknolojisi veya ürünleriyle önemli bir rol oynayan askeri-savunma endüstrisindeki şirketler yer alıyor.

Varlıkları donduruldu

Belirlenen kişiler varlıklarının dondurulmasına tabi tutulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin onlara fon sağlaması da yasaklanıyor.

AB topraklarına giremeyecekler

Bu kişiler ayrıca AB topraklarına girme ve bu topraklardan geçişlerden men ediliyor.