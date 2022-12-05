AB sanayisini daha fazla destekleyecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ekonomisinde olumsuzluk yaşayan Avrupa, çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Dünya enflasyonu düşürmeye yönelik politikalar yürütürken üretimi ikinci plana atmanın zararlarını da yaşıyor.

Öte yandan ABD'deki Enflasyonu Düşürme Yasası, Avrupa'yı endişelendiriyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu şartlar altında sanayi yatırımlarına yönelik kamu destek kurallarını basitleştireceklerini söyledi.

ABD'de Enflasyonu Düşürme Yasası 369 milyar dolarlık yatırım planı gerektiriyor

ABD'de Enflasyonu Düşürme Yasası'nın kabul edildiğini anımsatan von der Leyen, bu yasanın stratejik ve temiz enerji sektörlerinde yeni bir endüstriyel ekosistem oluşturmak için yaklaşık 369 milyar dolarlık bir yatırım planı içerdiğini anlattı.

"Enflasyonu Düşürme Yasası ve Avrupa Yeşil Mutabakatı benzerlik taşıyor"

Von der Leyen, ABD'deki yasa ile Avrupa Yeşil Mutabakatı arasında çarpıcı benzerlikler olduğunu belirterek, ikisinin de iklim, yatırım ve büyüme stratejisi içerdiğini ifade etti.

"ABD'deki Enflasyonu Düşürme Yasası, Avrupa'da endişe uyandırıyor." diyen von der Leyen, koronavirüsün kritik tedarik zincirinde darboğazları şiddetlendirerek Avrupa sanayisini olumsuz etkilediğini anımsattı.

Von der Leyen, "Enflasyonu Düşürme Yasası'nın haksız rekabete yol açma ve piyasaları kapatma riski var." diye konuştu.

"Üretim ve parça alım planı yatırımların coğrafyasını değiştirecek"

Yasa ile bir otomobil üreticisinin Kuzey Amerika'da üretim yapması ve ABD'den parça alması halinde çifte fayda sağlayacağını anlatan von der Leyen, bunun yatırım akışlarını yeniden yönlendireceğini söyledi.

"Harekete geçmeliyiz"

Rekabetin eşit şartlar altında olmasının önemine işaret eden von der Leyen, "Enflasyonu Düşürme Yasası ve diğer önlemlerin bozulma yarattığı durumlarda oyun alanını yeniden dengelemek için harekete geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre, Avrupa sanayisinin dönüşümüne daha fazla finansman sağlanması gerektiğini ifade eden von der Leyen, "Dönüşüme yönelik kamu yatırımlarını kolaylaştırmak için ilk önce kendi kurallarımızı ayarlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Enflasyonu Düşürme Yasası nedir