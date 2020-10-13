AB şirketlere devlet yardımı süresini uzattı

AB Komisyonu, şirketlere daha fazla ekonomik destek sağlamaları konusunda üye devletlere esneklik sağlayan Geçici Çerçeve'nin süresini 30 Haziran 2021'e kadar erteledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nundan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında şirketlere daha fazla ekonomik destek sağlamaları konusunda, üye devletlerin devlet yardım kuralları altında öngörülen tam esnekliği kullanmalarını sağlayan Geçici Çerçeve'nin süresinin 30 Haziran 2021’e uzatıldığı bildirildi.

YENİDEN SERMAYELENDİRME DESTEK SÜRESİ 3 AY DAHA UZUN

Açıklamaya göre, şirketler için izin verilen yeniden sermayelendirme destekleri için 30 Eylül 2021'e kadar 3 ay daha ek süre tanıyan Komisyon, devletler tarafından kısa vadeli ihracat kredi sigortasının sağlanmasına 30 Haziran 2021’e kadar olanak tanınmasını da karara bağladı.

CİROSUNDA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ YAŞAYAN ŞİRKETLERE

Komisyon kararıyla, AB üyelerine, ciroda 2019'un aynı dönemine göre en az yüzde 30 düşüş yaşayan şirketlere 3 milyon euroya kadar sabit maliyete katkıda bulunma izni de verildi.

800 BİN EUROYA KADAR HİBE

Uygulamaya göre, doğrudan verilen hibeler, belirli vergi avantajları ve avans ödemeleri kapsamında, üye devletler bir şirkete acil likidite ihtiyaçlarını karşılamak için 800 bin euroya kadar hibe sağlayabiliyor.

GEÇİCİ ÇERÇEVE, EKONOMİK AKTİVİTELERİN DEVAMLILIĞINI AMAÇLIYOR

AB Komisyonu, koronavirüs salgınının ekonomik etkisinin şiddetlendiği 19 Mart’ta, söz konusu etkiyi olabildiğince yönetmek için Geçici Çerçeve'yi kabul etmişti. Geçici Çerçeve, koronavirüs salgını esnasında ve sonrasında ekonomik aktivitenin devamlılığını korumayı hedefliyor. Geçici Çerçeve, hibe ve ödemeler yanında, şirketlerin bankalardan aldığı krediler için devlet garantileri, şirketlere sübvanse edilmiş kamu kredileri sağlanması, devlet yardımını reel ekonomiye kanalize eden bankalar için önlemler ve kısa vadeli ihracat kredisi sigortası olarak 5 tür yardım sağlıyor.