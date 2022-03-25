AB, tarım ürünleri ticaretinde 47 milyar euro fazla verdi

Eurostat verilerine göre AB, geçen yıl ithalatından daha çok ihracat yaparak, tarımsal ürün ticaretinden 47 milyar euro ticaret fazlası elde etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 yılı tarımsal ürün ticaretine ilişkin verileri yayınladı.

AB ÜLKELERİNİN TARIMSAL ÜRÜN TİCARETİ 20,7 MİLYAR EURO ARTTI

Buna göre, geçen yıl AB üyesi 27 ülkenin tarımsal ürün ticareti bir önceki yıla kıyasla 20,7 milyar euro artarak 347 milyar euroya ulaştı.

TARIMSAL ÜRÜNDE DIŞ TİCARET FAZLASI VERİLDİ

Söz konusu dönemde AB ülkeleri 197 milyar euroluk tarımsal ürün ihraç ederken, 150 milyar euroluk ürün ithalatına imza attı. Böylece AB, 2021'de tarımsal ürün ticaretinde 47 milyar euroluk fazla verdi.

EN FAZLA ÜRÜN İNGİLTERE'YE SATILDI

AB toplam tarımsal ürün ihracatının yüzde 21'i İngiltere'ye, yüzde 12'si ABD'ye, yüzde 8'i Çin'e yüzde 5'i İsviçre'ye, yüzde 4'ü de Japonya ve Rusya'ya gerçekleştirildi.

Birliğin tarımsal ürün ithalatında ilk sırayı yüzde 9'luk payla Brezilya ve İngiltere aldı. Bu ülkeleri yüzde 6'yla ABD, yüzde 5'le Norveç, Çin ve Ukrayna izledi.