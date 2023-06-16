AB tescilli ürün sayısı onunla 12'ye çıktı: Gemlik zeytini Bir hafta öncesine kadar AB tescilli ürün sayısı 10'du ve 40'ı aşkın ürün de tescil verilmesini bekliyordu. Tescil işleminde ilerleyen üç ürün vardı ve önce Çağlayancerit cevizine bugün de Gemlik zeytinine tescil geldi. AB tescilli ürün sayısı 12'ye çıktı.

AA

Gemlik zeytinine AB tescilini eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bursa milletvekili Mustafa Varank gündeme getirmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Gemlik zeytini, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Şildi artık bu ürünün pazarlanması, sağladığı istihdam ve kazancı katlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkede siyah sofralık zeytin yetiştiriciliğiyle ünlü olan Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin, tarımda olduğu kadar sanayide de önemli rol oynuyor.

Gemlik zeytini, ekstra, birinci ve ikinci olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor

Salamura siyah zeytin, kıvırcık salamura siyah zeytin, siyah sele zeytini ve yağlı teneke sele zeytini olarak farklı şekillerde işlenen Gemlik zeytini, kalite özelliklerine göre ekstra, birinci ve ikinci olmak üzere üç sınıf olarak kategorize ediliyor.

Gemlik zeytini kuru veya ambalaj salamura suyunda, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun ambalajlarda piyasaya arz ediliyor.

12 ürün AB tesciline kavuştu

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Gemlik zeytini, AB'den coğrafi işaret tescili aldı. Böylece AB'den tescil alan ürün sayısı 12'ye ulaştı.

2 tescil daha yolda

Türkiye'de 1.383 coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tesciline sahip ürün varken, bunlardan 1.206'sı tarım ve gıda ürünleri kapsamında bulunuyor.

AB'den tescil alan ürünler

- Gaziantep baklavası

- Aydın inciri

- Malatya kayısısı

- Aydın kestanesi

- Milas zeytinyağı

- Bayramiç beyazı

- Taşköprü sarımsağı

- Giresun tombul fındığı

- Antakya künefesi

- Suruç narı

- Çağlayancerit cevizi

- Gemlik zeytini

AB tescili bekleyen ürünler

Milas yağlı zeytini ve Edremit zeytinyağı da AB tescili almak için ilana çıkarken, 3 aylık itiraz süreci sonunda tescil almaları bekleniyor. AB'ye tescil başvurusu yapılan 42 ürün daha bulunuyor.