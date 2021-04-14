AB, toparlanmayı desteklemeye 800 milyar euro ayırdı

Avrupa Komisyonu, "GelecekKuşakAB" adı verilen ekonomik toparlanma planını desteklemek için 800 milyar euro kaynak oluşturulacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu, koronavirüsün ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerini giderebilmek için devreye girdi ve buna bağlı olarak Brüksel, planının büyüklüğü, "sıklığı ve karmaşıklığı" nedeniyle, sermaye piyasalarında borçlanma söz konusu olduğunda "çeşitlendirilmiş bir finansman stratejisi" uygulayacağı bildirildi.

PİYASA YAPICI AĞI GETİRİLİYOR

Buna göre strateji kapsamında, "yıllık borçlanma hacimlerinin ve 6 aylık fonlama planının temel parametreleri" açıklanacak ve fonlama için farklı araçlar kullanılması, ihaleler ve sendikasyonlar düzenlenmesi amacıyla, bankalarla yapılandırılmış ve şeffaf ilişkiler sağlamak için ayrıca bir "Piyasa Yapıcı Ağı" oluşturulacak.

150 MİLYOR EURO BORÇLANILACAK

Avrupa Komisyonu, bu kaynağı oluşturmak için, 2026 yılına kadar yılda 150 milyar euro borçlanacak ve toplam borçlanma miktarını 2058 yılına kadar geri ödeyecek.

PROJE, ÜYELERDEN ONAY BEKLİYOR

Brüksel'in açıklamasında, bütün AB üye ülkeleri onaylar onaylamaz planın uygulanmaya başlayacağı da belirtildi.