AB, Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri arasında ekonomik yakınlaşma Türkiye'nin katıldığı diyalog toplantısında ekonomik sorunlar masaya yatırıldı. Bir sonraki diyalog toplantısı, 2024'te AB ile 10 aday ve genişleme ülkesi arasında yapılacak.

AA

Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'den yetkililer Brüksel'de diyalog toplantısına katıldı.

Toplantıda ekonomik zorluklarla mücadelede iş birliği ele alındı.

Brüksel'deki AB Konseyinde yıllık Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısında; AB ülkeleri, AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'den yetkililer bir araya geldi.

"Bölgemizdeki ekonomik zorlukları ve bunlarla mücadelede iş birliğini ele aldık"

Toplantıya katılan Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, sosyal medya hesabından, "AB ile Türkiye ve Batı Balkanlar Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısında bölgemizdeki ekonomik zorlukları ve bunlarla mücadelede iş birliğini ele aldık." paylaşımında bulundu.

Bir sonraki diyalog toplantısı 2024'te

Kaymakcı, bir sonraki diyalog toplantısının 2024'te AB ile 10 aday ve genişleme ülkesi arasında yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.