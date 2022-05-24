AB, Ukrayna'dan gelen ürünlerden vergi almayacak

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın ekonomisini desteklemek amacıyla adımlar atan AB, bu kez de ülkeye ait ürünlerden vergi almayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), daha önce Ukrayna ürünlerinden vergi almayacağını açıklamıştı. Şimdi de bu kararının onaylandığını duyurdu.

AB Konseyi, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan geçici ticaret serbestleştirmesi düzenlemesinin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Gümrük vergileri 1 yıl süreyle kaldırıldı

AB üyesi ülkeler, Ukrayna'dan ithal edilecek bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin 1 yıl süreyle kaldırılmasını sağlayacak düzenlemeye onay verdi.

Buna göre, Ukrayna'nın AB ülkelerine ihraç edeceği bütün ürünlerdeki ithalat vergileri 1 yıl süreyle askıya alınacak.

Söz konusu uygulama, sanayi, tarım ürünleri ve işlenmiş gıdalar ile çelik ithalatına yönelik anti-damping vergilerini de kapsayacak.

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından geçen hafta onaylanan söz konusu düzenleme, resmen imzalanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girecek.