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    AB, Ukrayna'ya 1 milyar euro destek sağlandı

    Rusya ile savaş halinde olan Avrupa ülkesi Ukrayna, AB'den destek maddi alıyor.
    • 01.08.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:22
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    AB, Ukrayna'ya 1 milyar euro destek sağlandı

    Avrupa Birliği (AB), yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

    AB, savaş halinde olan, ekonomisi sarsıntıya uğrayan Ukrayna'ya 1 milyar euro makro finansal destek verdiğini açıkladı.

    Desteği Ursula von der Leyen paylaştı

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için hazırlanan makro finansal yardıma ilişkin paylaşımda bulundu.

    Ursula von der Leyen

    "Yarın 500 milyon euro daha gönderilecek"

    "Ukrayna'ya 500 milyon euro ilave makro finansal yardımda bulunduk." ifadesini kullanan von der Leyen, Ukrayna'ya yarın 500 milyon euro daha göndereceklerini bildirdi.

    "Acil finansal ihtiyaçların karşılanması sağlanacak"

    AA'nın haberine göre, Von der Leyen, "Bu 1 milyar euro, Ukrayna'nın acil finansal ihtiyaçlarını karşılamasına ve ülkenin kuvvetlendirilmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, haziran ayında, Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını, bu çerçevede ülkeye 2022'de 9 milyar euroya kadar yeni makro finansal yardım vermeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

    Finansal destek miktarı 2,2 milyar euro oldu

    Son destekle birlikte AB'nin Ukrayna-Rusya savaşı başladığından beri Ukrayna'ya sağladığı toplam makro finansal destek miktarı 2,2 milyar euroyu buldu.

    Uygun ödeme koşulları sağlanacak

    AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.


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