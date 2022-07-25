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    AB, Ukrayna'ya 1,59 milyar euroluk finansal destek veriyor

    Avrupa Birliği, Ukrayna'ya altyapı inşasında ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılmak üzere, 1 milyar 590 milyon euro finansman sağlanmasını onayladı.
    • 25.07.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 18:04
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    AB, Ukrayna'ya 1,59 milyar euroluk finansal destek veriyor

    Avrupa kıtasında bulunan ve Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna, ekonomik anlamda zor günlerden geçiyor.

    Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya birçok yaptırım uyguladı.

    AB, şimdi de Ukrayna'ya 1 milyar 590 milyon euro finansman sağlanmasını onayladı.

    Desteği Ursula von der Leyen duyurdu

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için hazırlanan ve AB bütçesinden katkı sağlanacak mali destek paketine ilişkin paylaşımda bulundu.

    Finansal desteği EIB onayladı

    AA'nın haberine göre, Ukrayna'ya toplam 1 milyar 590 milyon euroluk finansman verilmesini içeren paketin Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından onaylandığını belirten von der Leyen, "1 milyar euro derhal serbest bırakılacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Ursula von der Leyen

    "AB, Ukrayna'nın yanında"

    Von der Leyen, Ukrayna'nın yanında olduklarını belirterek, finansmanın altyapı inşasında ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılacağını ifade etti.

    AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, geçen ay, Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını, bu çerçevede ülkeye 2022'de 9 milyar euroya kadar yeni makro-finansal yardım vermeye hazırlandıklarını açıklamıştı.


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