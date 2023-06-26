AB, Ukrayna'ya askeri yardımı 3,5 milyar euro artırıyor AB, Ukrayna'ya askeri yardım için kullanılan Avrupa Barış Fonu'nu artırarak 12 milyar euroya çıkartıyor.

AA

Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan taraf oldu.

AB, Rusya'ya kısıtlamalar getirdi ve Ukrayna'yı maddi anlamda destekledi.

AB, bu desteği; enerjiye erişim sorunları yaşayarak ve enerji fiyatlarının yükselmesi sonucu yaşanan yüksek enflasyonla tanışarak ödedi.

AB, geldiğimiz noktada Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan fonunu 3,5 milyar euro daha artırarak, 12 milyar euroya çıkarma kararı aldı.

Avrupa Barış Fonu

Avrupa Barış Fonu adı verilen mali fonu artırma kararı, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ederken alındı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, son olarak 20 Mart'ta artırılan fonun bir kez daha artırılmasının, AB'nin Ukrayna'ya yönelik askeri destek taahhüdünün işareti olduğu belirtildi.

Fonun kurulma aşaması

Fon, Mart 2021'de AB'nin askeri ve savunma konularında ortak dış ve güvenlik politikalarını finanse etmek, AB üyesi olmayan ülkeleri veya uluslararası kuruluşları desteklemek üzere kurulmuştu.

Bütçe dışı bir fon olan mekanizma ilk kurulduğunda üst harcama limiti, 2021-2027 için 5,5 milyar euroydu. Fonun limiti, Mart 2023'te 8 milyar euronun üzerine çıkarılmıştı. Fona üye ülkelerin katkısı gayrisafi milli hasıla temelinde belirleniyor.

AB dışında fona destek verenler

AB, Ukrayna dışında Mozambik, Gürcistan, Moldova, Bosna Hersek, Somali, Nijer, Moritanya, Lübnan ve Ürdün'e de bu fondan yardımda bulundu.