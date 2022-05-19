AB, Ukrayna'ya uygulanan ithalat vergilerini askıya alıyor

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın ekonomisi sarsıldı. Ukrayna'ya destek vermek isteyen AB de bir dizi uygulamayı yürürlüğe soktu. AB şimdi de Ukrayna için ithalat vergilerini askıya alacak.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için yeni bir karar daha aldı.

Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda alınan karara göre, Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin 1 yıl süreyle askıya alınmasına onay verildi.

Ukraynalı üreticiler desteklenecek

AA'nın haberine göre, AP Genel Kurul oturumunda, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan teklif görüşüldü. AP milletvekilleri, Ukraynalı üretici ve ihracatçılara yardımcı olacak düzenlemeyi 515 "evet", 32 "hayır" ve 11 "çekimser" oyla kabul etti.

İthalat vergileri bir yıl süre ile askıya alındı

Buna göre, Ukrayna'nın AB'ye yaptığı bütün ihraç ürünlerdeki ithalat vergileri 1 yıl süreyle askıya alınacak. Sanayi ürünleri, meyve ve sebzelere uygulanan vergiler, çelik ithalatına yönelik anti-damping vergileri ile koruma önlemleri de 1 yıl süreyle kaldırılacak.