AB ülkeleri gaza tavan fiyatı belirlemeye çalışıyor

Rusya-Ukrayna savaşı AB için enerji arz güvenliğini tehlikeye soktu. AB, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını dillendirdi ve şimdi de gazda tavan fiyat uygulamayı düşünüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geçen ay piyasalardaki gaz fiyatlarına "tavan fiyat" olarak bilinen bir düzeltme mekanizması uygulanması teklifinde bulunmuştu. AB ülkeleri liderleri de geçen hafta gerçekleştirildikleri zirvede, enerji bakanlarını gaza tavan fiyat konusunda anlaşmaya çağırdı.

AB üyesi ülkeler, ithal gaza uygulanacak tavan fiyat seviyesini belirlemek üzere bir araya geldi.

AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları, Avrupa'daki enerji krizine karşı alınacak önlemleri ve ithal doğalgaza tavan fiyat getirilmesini görüşmek üzere Brüksel'de toplandı.

Geliştirilecek mekanizma doğalgaz fiyatlarının yüksek artışından koruyacak

Toplantı girişinde açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, "Avrupa'daki hane halklarını ve işletmeleri gaz fiyatlarında geçen yaz gördüğümüz yüksek artışlardan koruyacak bir mekanizma üzerinde anlaşmamız gerekiyor. Bugün anlaşma sağlamamamız için bir sebep göremiyorum." dedi.

AB'nin rekabet gücünü kaybedeceğine dair endişeler var

Sikela, bazı AB ülkelerinin gaza tavan fiyat uygulanması sonucunda Avrupa piyasasının rekabet gücünü kaybedeceği ve gaz kıtlığı yaşanacağı endişesi duyduğuna işaret ederek, bu nedenle gaz tavan fiyatına "acil durum freni" olacak bir mekanizma önerdiklerini, tavan fiyatın işe yaramadığını görmeleri durumunda buna son verebileceklerini anlattı.

TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 euroya kadar çıkarken bugün ise 108 eurodan işlem görüyor.

Tavan fiyat uygulamasında ne olmuştu