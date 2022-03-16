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    AB ülkeleri karbon vergisinde anlaştı

    AB, karbon kaçağını önlemek için üçüncü ülkelerden aldıkları ürünlerde inceleme yapmak ve vergi uygulamak konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı.
    • AA
    • 16.03.2022 - 09:46
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    AB ülkeleri karbon vergisinde anlaştı

    Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, üçüncü ülkelerden alınan bazı ürünlere sınırda karbon vergisi uygulanması konusunda aşama kaydetti. AB Konseyi, üye ülkelerin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) adlı düzenleme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

    AMAÇ KARBON KAÇAĞINI ÖNLEMEK

    Açıklamada, söz konusu mekanizmanın çevreyi korumak için hazırlandığı ve temel amacının karbon kaçağını önlemek olduğuna dikkat çekildi.

    Mekanizmayla ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele için karbon fiyatlandırma politikaları oluşturmaya teşvik edildiği vurgulanan açıklamada, bunun AB dışında üretilen karbon yoğun ürünlerin ithalatını hedef aldığı aktarıldı.

    Açıklamada, üçüncü ülkelerden gelen çimento, alüminyum, gübre, elektrik, demir ve çelik gibi ürünlerin karbon vergisine tabi tutulacağı ifade edildi.

    AB'YE YAPILAN SEVKİYATLARIN YAKLAŞIK 3'TE 1'İ BU KATEGORİYE GİRİYOR

    Değeri 150 eurodan az olan malların ise söz konusu yükümlülüklerden muaf tutulacağına dikkat çekilen açıklamada, AB'ye yapılan sevkiyatların yaklaşık 3'te 1'inin bu kategoriye girdiği ve bu muafiyetin idari yükü hafifleteceği vurgulandı.

    ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLÜYOR

    Açıklamada, söz konu mekanizma gelirleri ile üçüncü ülkelerle iş birliği konularının halen Konsey'de görüşülmeye devam ettiği belirtilerek, bu konularda da yeterli ilerleme sağlandıktan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ile müzakerelere başlanacağı bildirildi.

    AB ülkeleri karbon vergisinde anlaştı #1

    KARBON AYAK İZİNE SAHİP MALLARIN İTHALATI İZLENİYOR

    AB, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile karbon fiyatlandırma sistemine sahip olmayan ülkelerden gerçekleştirilen yüksek karbon ayak izine sahip malların ithalatını izlemeyi ve azaltmayı amaçlıyor.

    Söz konusu mekanizmanın yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylanması gerekiyor.


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