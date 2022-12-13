AB ülkeleri küresel kurumlar vergisinde anlaştı

AB Konseyi, üye ülkelerin yüzde 15 oranında küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Böylece artık dev şirketler vergi kaçırmak için ülke ülke dolaşamayacak.

Uluslararası şirketler daha düşük vergi oranı sunan ülkelere yerleşiyordu ve bu tepki çekti. Ülkelerin vergi oranlarını bir noktaya yükseltmesinden yola çıkarak, uluslararası vergilendirme konusunda önemli bir aşamaya gelindi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, uzun süredir üzerinde çalıştıkları küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması konusunda uzlaşı sağladı.

AB Konseyi'nin konu ile ilgili açıklamasında, "AB üyesi ülkeler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) uluslararası vergilendirme reformunun ikinci sütunu olarak bilinen asgari vergilendirme bileşenini AB düzeyinde uygulamakta anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Düşük kurumlar vergisi yarışı önlenecek

Açıklamada, yönetmeliğin etkin biçimde uygulamamasının düşük kurumlar vergisi yarışını önleyeceğine işaret edildi.

Uygulama vergi ödemelerine standart getiriyor

Anlaşmayla, yıllık toplam cirosu en az 750 milyon euro olan çok uluslu veya yerel şirketlerin kârlarının en az yüzde 15 oranında vergilendirileceği belirtilen açıklamada, yeni kuralların çok uluslu şirketlerin küresel asgari kurumlar vergisi oranını ödemesini sağlayacağı ifade edildi.

Küresel şirketler, en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulacak

Anlaşma, Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını öngörüyor.

Vergi kaçırılmasının önüne geçilecek

Söz konusu anlaşmanın, çok uluslu şirketlerin cazip vergi oranları sunan ülkelerde genel merkezleri kurarak vergiden kaçınmalarını zorlaştırması bekleniyor.

Macaristan anlaşmayı onaylamıyordu

AB’nin vergi anlaşmasına onayı için oybirliği gerekiyordu. Son dönemde Macaristan küresel vergi anlaşmasına ve Ukrayna'ya 2023 yılında 18 milyar euro mali yardım sağlanmasına onay vermiyordu.

Üye ülkeler arasında yapılan müzakereler sonucunda, Macaristan'ın koronavirüs salgınının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla kurulan AB kurtarma fonlarından 5,8 milyar euro hibe alması için hazırladığı planın onaylanması ve AB bütçesini hukukun üstünlüğü koşuluna bağlayan mekanizma kapsamında Macaristan'a sağlanacak fonların 6,3 milyar euroluk kısmının gerekli adımlar atılıncaya kadar dondurulması karalarının ardından Macaristan vetosunu kaldırdı.

AB, fonların tamamını serbest bırakmak için Macaristan'dan yargı bağımsızlığı, harcamaların denetimi, yolsuzlukla mücadele ve raporlama gibi çeşitli alanlar ilerleme bekliyor.