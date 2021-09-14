AB ülkelerinde ağustosta ticari seferler artışa geçti

Eurostat, koronavirüs salgınına karşı kısıtlamaların normalleştiği döneme de ışık tutan AB ülkelerinde geçen ay gerçekleştirilen ticari seferlere ilişkin verileri yayınladı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayınladığı bilgilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, ağustosta ticari uçuşlar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 48 arttı.

324 BİN 538 ADET TİCARİ SEFER GERÇEKLEŞTİRDİ

AB ülkelerinde Ağustos 2020'de toplam 324 bin 538 adet ticari sefer gerçekleştirilirken, söz konusu rakam bu yılın aynı döneminde 478 bin 905'e yükseldi. Böylece ticari uçuşlar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 48 artmış oldu.

VERİLER 2019’UN GERİSİNDE

AB ülkelerinde bu yılın ağustos ayında ticari sefer sayısı, salgın öncesindeki Ağustos 2019'un yüzde 31 gerisinde kaldı.

TOPARLANMA VAR

Yeni verilere akarak salgın döneminde ciddi ölçüde yavaşlayan havacılık sektörünün bu yıl kısmen toparlanma gösterdiği söylenebilir.

EN FAZLA TİCARİ SEFER İSPANYA’DA

AB ülkeleri arasında ağustos ayında en fazla sayıda ticari sefer 121 bin 858 ile İspanya'da gerçekleşti. İspanya'yı, 106 bin 657 sefer ile Almanya, 96 bin 304 seferle Fransa ve 94 bin 83 seferle İtalya izledi.