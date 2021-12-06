AB ülkelerinden savunmaya 200 milyar euro

EDA raporuna göre, AB'ye üye ülkeler savunma harcamalarını son 6 yıl artırmaya devam etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin harcamaları, koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik sorunlara rağmen 2019'a göre yüzde 5 arttı.

Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) raporuna göre; 2020'de 27 AB ülkesinden Danimarka dışındaki 26 üyenin verdiği bilgiler göz önünde bulundurulduğunda toplam savunma harcamaları geçen yıl 198 milyar euroya ulaştı.

26 üye ülkenin savunma harcamalarının gayrisafi milli hasıla içindeki payı 2020'de yüzde 1,5'e çıktı. Bu oran 2019'da yüzde 1,4 olmuştu.

KORONAVİRÜS SALGINININ SAVUNMA BÜTÇESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SÜRÜYOR

EDA'nın raporunda, harcamalardaki artışa karşın salgının savunma bütçeleri üzerindeki uzun vadeli etkilerinin şu aşamada belirsiz olduğu vurgulandı.

Raporda, hangi AB ülkesinin ne kadar harcama yaptığı belirtilmedi.