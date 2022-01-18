AB ülkelerinin maliye bakanları ekonomi gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği'ne bağlı maliye bakanlarının toplantısında, enflasyonun Avrupalıları doğrudan etkilediği ve fiyatlardaki artışa ağırlıklı olarak enerjinin neden olduğunu belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Fransa'nın Maliye Bakanı Bruno Le Maire, birliği oluşturan diğer maliye bakanlarına hitaben, enflasyondaki artışın ağırlıklı olarak enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirterek enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasını önerdi.

Le Maire, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısının bitiminde açıklamalarda bulundu.

"ÇİN EKONOMİSİNİN YAVAŞLAMASI RİSK OLUŞTURUYOR"

Le Maire, Çin ekonomisinin yavaşlamasının da diğer bir risk olduğuna işaret ederek, böyle bir durumda özellikle tedarik ve arz zincirlerinde sorunlar yaşanabileceğini vurguladı.

"ENFLASYON AVRUPALILARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Bakanların toplantıda uzun biçimde enflasyondaki artışı görüştüklerine dikkati çeken Le Maire, "Enflasyon, Avrupalıları doğrudan etkiliyor. Fiyatlardaki artışa ağırlıklı olarak enerji neden oluyor." dedi.

"UZUN VADELİ ÇÖZÜMLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Bruno Le Maire, üye ülkelerin enerji fiyatlarındaki artışa karşı çeşitli kısa vadeli tedbirler uyguladıklarını belirterek, "Enerji kaynakları konusunda daha fazla bağımsızlık anlamına gelecek uzun vadeli çözümlere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Euro Bölgesi'nde, aralıkta yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde enflasyon, Almanya'da yüzde 5,7, İspanya'da yüzde 6,7, Hollanda'da yüzde 6,4 ve Belçika'da yüzde 6,5 olarak ölçüldü.