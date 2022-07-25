AB, üye ülkelere doğalgazda dayanışma çağrısı yaptı

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte doğalgaz sorunu yaşayan AB ülkeleri, sorunun çözümü noktasında el ele vermeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği'nde (AB), geçen yıl yaşadıkları doğalgaz krizinin önümüzdeki kış da tekrar etmemesi için birlikte hareket etmeleri geriktiği kanısı hakim.

Tüm üye ülkelerin dayanışma göstermesi bekleniyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu kış olası bir doğalgaz krizi durumunda tüm üye ülkelerin dayanışma göstermesi gerektiğini bildirdi.

Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırlık

AA'nın haberine göre, Von der Leyen, Alman haber Ajansı DPA'ya, Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladıkları plana ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kesinti, Rusya'dan gaz almayanları da etkileyecek"

Von der Leyen, AB iç pazarında olası bir doğalgaz arz kesintisinin Rus gazı almayan üye ülkeleri de etkileyeceğini anlattı.

"Almanya'da yaşanan sorun tüm AB'de hissedilecek"

Üye ülke ekonomilerinin birbirine güçlü biçimde bağlı olduğunu vurgulayan von der Leyen, Almanya gibi bir ülkede yaşanacak gaz krizinin diğer ülkeleri de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Von der Leyen, "Bütün üye ülkelerin gaz talebini azaltması, daha fazla gaz depolaması ve bu durumdan daha fazla etkilenen üyelerle gazı paylaşması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Doğalgazın yüzde 15 azaltılması gündemde

AB Komisyonu'nun acil durum plan teklifinde, üye ülkelerden 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 arasında gaz talebini yüzde 15 azaltması istenmişti. Acil durum ilan edilmesi durumunda yüzde 15 kesintinin zorunlu olması da planda yer almıştı.

Kuzey ülkeleri karşı çıkıyor

Ancak söz konusu plana özellikle Avrupa'nın güneyindeki ülkeler karşı çıkıyor.

Enerji Bakanları görüşecek

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları planı görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.