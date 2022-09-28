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- AB üyesi 15 ülke doğalgaza tavan fiyat istiyor
AB üyesi 15 ülke doğalgaza tavan fiyat istiyor
- 28.09.2022 - 13:55
- Güncelleme : 28.09.2022 - 14:01
Avrupa'nın doğalgaza erişim ve artan fiyatlar ile başı dertte.
Sorunlarına çare arayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin elindeki kozlardan birisi de doğalgaza tavan fiyat uygulamasının getirilmesi.
15 ülke ortak imzalı mektup düzenledi
Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya'dan oluşan Avrupa Birliği'ne üye 15 ülkenin enerji bakanları, AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'a ortak imzalı bir mektup gönderdi.
Avrupa'daki bütün toptan doğalgaz işlemlerine tavan fiyat uygulanması talebi dile geldi
Komisyondan enerji krizine yönelik yeni bir talebi dile getiren mektupta, "En ciddi sorun olan doğalgazın toptan fiyatı konusunu henüz çözemedik." ifadesine yer verildi ve Avrupa'daki bütün toptan doğalgaz işlemlerine tavan fiyat uygulanması gerektiği kaydedildi.
30 Eylül'deki toplantıya hazırlıklı gelinmesi istendi
Üye ülke bakanlarının enerji krizine karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacağı hatırlatılan mektupta, AB Komisyonu'nun söz konusu toplantı öncesinde gaz konusunu da içeren bir plan ortaya koyması istendi.
Bazı ülkeler tavan fiyata karşı
Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler, bu aşamada doğalgaz fiyatlarına tavan getirilmesi fikrine sıcak yaklaşmıyor.
Doğalgaz tedariki zarar görebilir endişesi
Gaza tavan fiyat getirilmesinin enerji arz güvenliğini riske sokacağı görüşünde olan bu ülkeler, uygulamanın özellikle kış aylarında doğalgaz tedarikine zarar verebileceğini düşünüyor.
Komisyonun bu hafta, enerji krizine yönelik yeni tedbirler açıklaması bekleniyor.