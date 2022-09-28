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    AB üyesi 15 ülke doğalgaza tavan fiyat istiyor

    AB üyesi 15 ülke, AB Komisyonu'ndan, ithal doğalgaza tavan fiyat uygulamaya yönelik plan hazırlamasını istediğini açıkladı.
    • 28.09.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 14:01
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    AB üyesi 15 ülke doğalgaza tavan fiyat istiyor

    Avrupa'nın doğalgaza erişim ve artan fiyatlar ile başı dertte.

    Sorunlarına çare arayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin elindeki kozlardan birisi de doğalgaza tavan fiyat uygulamasının getirilmesi.

    15 ülke ortak imzalı mektup düzenledi

    Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya'dan oluşan Avrupa Birliği'ne üye 15 ülkenin enerji bakanları, AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'a ortak imzalı bir mektup gönderdi.

    Avrupa'daki bütün toptan doğalgaz işlemlerine tavan fiyat uygulanması talebi dile geldi

    Komisyondan enerji krizine yönelik yeni bir talebi dile getiren mektupta, "En ciddi sorun olan doğalgazın toptan fiyatı konusunu henüz çözemedik." ifadesine yer verildi ve Avrupa'daki bütün toptan doğalgaz işlemlerine tavan fiyat uygulanması gerektiği kaydedildi.

    30 Eylül'deki toplantıya hazırlıklı gelinmesi istendi

    Üye ülke bakanlarının enerji krizine karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacağı hatırlatılan mektupta, AB Komisyonu'nun söz konusu toplantı öncesinde gaz konusunu da içeren bir plan ortaya koyması istendi.

    AB üyesi 15 ülke doğalgaza tavan fiyat istiyor #1

    Bazı ülkeler tavan fiyata karşı

    Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler, bu aşamada doğalgaz fiyatlarına tavan getirilmesi fikrine sıcak yaklaşmıyor.

    Doğalgaz tedariki zarar görebilir endişesi

    Gaza tavan fiyat getirilmesinin enerji arz güvenliğini riske sokacağı görüşünde olan bu ülkeler, uygulamanın özellikle kış aylarında doğalgaz tedarikine zarar verebileceğini düşünüyor.

    Komisyonun bu hafta, enerji krizine yönelik yeni tedbirler açıklaması bekleniyor.​​​​​​​


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