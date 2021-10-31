AB ve ABD, çelik ve alüminyum vergilerinde anlaşma sağladı

AB ve ABD, çelik ve alüminyum vergilerinde anlaşma sağladı

AB ve ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergisi anlaşmazlığında ve karşılıkla birbirlerine getirdikleri vergileri azaltmak için adım attı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombovskis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile çelik ve alüminyum konusundaki ticari anlaşmazlığı durdurma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

ÇELİK VE ALÜMİNYUM İLE İLGİLİ KÜRESEL BİR DÜZENLEME İÇİN İŞ BİRLİĞİ BAŞLAYACAK

AB ve ABD'nin çelik ve alüminyum ile ilgili küresel bir düzenleme için iş birliği başlatacaklarını belirten Dombrovskis, söz konusu anlaşmanın detaylarının ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından G20 programında açıklanacağını ifade etti.

İTHAL ÇELİK VE ALÜMİNYUMA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ABD TARAFINDAN "ULUSAL GÜVENLİK" GEREKÇESİYLE BAŞLATILMIŞTI

ABD, 2018 yılında "ulusal güvenlik" gerekçesiyle başladığı ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına AB ülkelerini de dahil etmişti.

ABD DE MİSİLEME YAPARAK FARKLI ÜRÜNLERE EK VERGİ KOYMUŞTU

ABD'ye karşı ticari misilleme olarak dengeleyici tedbirler alan AB, bu ülkeden ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

VERGİLER KARŞILIKLI OLARAK AZALTILACAK

Yapılan son anlaşma uyarınca AB'nin söz konusu çelik ve alüminyum ürünlerinin bir kısmını ABD'ye gümrük vergisi uygulanmadan ihraç etmesi öngörülüyor. Buna karşı AB tarafının pek çok ABD ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergilerini düşürmesi bekleniyor.