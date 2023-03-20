AB ve Euro Bölgesi ocakta dış ticaret açığı verdi Ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayınlayan Eurostat, dış ticaret açığına rağmen bölgede gerçekleşen ihracatın ithalattan daha fazla yükseldiğini ortaya koydu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayınladı.

İhracat, ocakta yıllık yüzde 10,6 arttı

Verilere göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 198,6 milyar euroya, ithalatı da yüzde 7 yükselerek 233,2 milyar euroya ulaştı.

AB'nin dış ticaret açığı 34,6 milyar euro

Böylece AB'nin dış ticaret açığı, ocak ayında 34,6 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi ihracat yüzde 11 yükseldi

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, ocakta 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 yükselişle 222,9 milyar euro, ithalat da yüzde 9,7 artışla 253,5 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ticaret açığı 30,6 milyar euro

Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, ocakta 30,6 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

En fazla ithalat yapan ülkeler

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 37 milyar euro ile ABD, 26,9 milyar euro ile İngiltere, 17,4 milyar euro ile Çin, 15,8 milyar euro ile İsviçre ve 8,5 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

En fazla ihracat yapan ülkeler arasında Türkiye var

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 47,3 milyar euro ile Çin, 30,3 milyar euro ile ABD, 17,7 milyar euro ile İngiltere, 13,2 milyar euro ile Norveç, 11,6 milyar euro ile İsviçre, 9 milyar euro ile Rusya ve 8,1 milyar euro ile Türkiye oldu.