AB, yarı iletken sahasında Japonya'ya iş birliği çağrısı yaptı

Avrupa Birliği, yarı iletken alanında jeopolitiğinin merkez üssü Asya'da olması gerekçesiyle başta Japonya olmak üzere Asya ülkeleriyle iş birliği yapmak istiyor.

Avrupa Birliği (AB) yarı iletken konusunda Japonya başta olmak üzere Asya ile işbirliğine hazırlanıyor.

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, yarı iletken alanında AB'nin başta Japonya olmak üzere Asya ülkeleriyle iş birliği yapmak istediğini söyledi.

ARTAN ÇİP TALEBİ SONRASI TEDARİK SIKINTISI YAŞANIYOR

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Yeni iş birliği arayışları kapsamında Asya turuna çıkan AB Komisyonu Üyesi Breton, Tokyo'da hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

JEOPOLİTİĞİNİN MERKEZ ÜSSÜ ASYA'DA

Kamu yayıncısı NHK'ye verdiği röportajda Brenton, "Yarı iletken sahasında yeni bir jeopolitik var. Merkez artık ABD ve Avrupa değil, jeopolitiğinin merkez üssü Asya'da." ifadelerini kullandı.

Asya bölgesindeki firmaların dünya geneli yarı iletken üretiminin yüzde 70'ini oluşturduğunu belirten Brenton, AB'nin başta Japonya olmak üzere Asya ülkeleriyle bu sahada iş birliği yapmak istediğini vurguladı.

YATIRIM ÇAĞRISI YAPILDI

AB'nin yarı iletken çip üretim kapasitelerini ve kamu-özel iş birliklerini artırmayı hedeflediğini söyleyen Brenton, görüştüğü Japon hükümet yetkilileri ile iş insanlarına, bu sahaya yatırım yapmaları çağrısında bulunduğunu kaydetti.

DİJİTAL ORTAKLIK ANLAŞMASI

Brenton, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Japonya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kajiyama Hiroşi ile görüşmesinde, çip tedarikinde ve Dijital Ortaklık Anlaşması'na yönelik iş birliğinin artırılmasını ele aldıklarını bildirdi.

Dijital Dönüşüm Bakanı Hirai Takuya ile görüşmede koronavirüs sertifikalarının karşılıklı tanınması, İçişleri ve İletişim Bakanı Takeda Ryota ile görüşmede ise 6G, yapay zeka, siber sahalarda ikili iş birliklerini hızlandırılması görüşüldü.