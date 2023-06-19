AB, yatırım çekmek için stopaj kurallarını değiştiriyor Avrupa Birliği yatırım çekmek için şartlarında güvenliği artıracak adımlar atmaya hazırlanıyor. AB dijital vergi dairesi sertifikası da bu tedbirlerden biri olarak gündeme geliyor.

AA

Yabancı yatırım, yatırımın yapıldığı ülkeye katma değer sağlıyor.

Halihazırda Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki stopaj vergi işlemleri ciddi farklılık göstererek iade prosedürleri, genellikle uzun ve maliyetli bir süreç içeriyor.

Yabancıları kararlarından caydıran bu zorluğun giderilmesi için formül üretiliyor.

Avrupa Birliği (AB), yatırımları artırmak ve sermaye piyasasını geliştirmek için 2027'ye kadar stopaj vergisi sisteminde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, stopaj vergisi prosedürlerini daha etkili ve güvenli hale getirmek için hazırladığı yeni kurallar içeren düzenleme teklifini açıkladı.

Yeni stopaj vergisi sistemi

Yeni stopaj vergisi sistemi, adil vergilendirmeyi teşvik edecek, vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi güçlendirecek ve AB ülkelerine yatırımı destekleyecek.

AB dijital vergi dairesi sertifikası

Buna göre, ortak bir AB dijital vergi dairesi sertifikası geliştirilecek.

Stopaj vergisi indirim işlemleri işlemleri hızlandıracak

Bu sertifika ile stopaj vergisi indirim işlemleri daha hızlı ve verimli hale getirilecek.

Çeşitli AB ülkelerinde yatırım portföyüne sahip kişiler, aynı takvim yılı içinde birkaç iadeyi geri almak için yalnızca bir dijital vergi ikametgah sertifikası kullanacak.

İki stopaj vergi sistemi arasında tercih hakkı

AB ülkeleri arasında farklılık gösteren stopaj vergisi prosedürleri standart hale getirilecek. Üye ülkeler, iki stopaj vergi sistemi arasında tercihte bulunacak.

"Kaynağında indirim" prosedürü kapsamında, temettü veya faizin ödenmesi sırasında uygulanan vergi oranı, doğrudan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerindeki kurallara tabi olacak. Bu çerçevede hisse senetlerine temettü ödendiği anda uygun stopaj oranı kesilecek.

Diğer seçenek olan "hızlı iade" prosedürü kapsamında, ilk ödeme, temettü veya faizin ödendiği üye ülkedeki stopaj vergisi oranı dikkate alınarak yapılacak. Fazla ödenen vergiler 50 gün içinde edilecek.