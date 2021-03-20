ABD, 10 İran vatandaşını yaptırımları delmekle suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, yaptırımları ihlal ederek 300 milyon doları aşan ticari işlemleri gizlediklerini iddia ettikleri 10 İran vatandaşını, ekonomik yaptırımları delmekle suçladı.

ABD, İran'ın ticari faaliyetleri üzerinden yaptırım kararları almıştı. Bu kararlar İran'ın dünya ile ticaretini durdurmuş, ülkenin para birimi tümeni değer kaybına uğratarak ekonomik darboğaza sürüklemişti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 İran vatandaşının 20 yılı aşkın süredir İran yönetimiyle yaptıkları toplam tutarı 300 milyon doları aşan ticari işlemleri gizledikleri ve böylece yaptırımları deldikleri ifade edildi.

Bu kişiler, suçlu bulunurlarsa 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

25 MİLYON DOLAR TUTARINDA PETROL İŞLEMİ

Suçlamalar arasında San Fernanda Vadisi, Kanada, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli paravan şirketler üzerinden 25 milyon dolar tutarında petrol işlemi yapılmasının da bulunduğu belirtildi.

157 BİN DOLAR KARA PARA AKLAMA

Söz konusu 10 kişinin, 157 bin dolardan fazla kara para aklamakla da suçlandığı kaydedildi.