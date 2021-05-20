ABD, Almanya'yı Kuzey Akım 2 yaptırımlarından muaf tuttu

ABD'de Joe Biden yönetimi, Rus gazını Avrupa'ya iletecek Kuzey Akım projesine uyguladığı yaptırımlardan Almanya ayağını muaf tutuyor.

Dünya üzerindeki ekonomiye güçlendirecek gelişmelere yaptırım uygulayarak müdahale eden ABD, Kuzey Akım 2 projesinde Almanya'yı yaptırımlarını dışında tuttuğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım 2 (Nord Stream) boru hattı projesini inşa eden Alman "Nord Stream 2 AG" şirketi ve şirketin CEO'su Mathias Warnig'in, projeye yönelik uygulanan yaptırımlardan muaf tutulduğunu açıkladı.

Blinken, "Avrupa Enerji Güvenliğini Koruma Yasası" kapsamında Kongre'ye sundukları raporda projeye müdahil oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine alınabilecek 4 gemi, 5 şirket ve bir kişinin tespit edildiğini kaydetti.

ALMANYA’YI YAPTIRIMLARDAN MUAF TUTMAK ABD'NİN MENFAATİNE

Bu 4 geminin yanı sıra Rusya Federal Devlet Bütçe Kurumu Deniz Kurtarma Servisine bağlı olup projede rol alan 9 geminin de yaptırım listesine alınacağını belirten Blinken, "Ayrıca, Nord Stream 2 AG şirketi ile CEO'su Matthias Warnig'i yaptırımlardan muaf tutmanın ABD'nin menfaatine olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

Blinken, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin, Rus Deniz Kurtarma Hizmetleri kurumunun kurtarma, çevre ve bro hattı projesi ile ilgili olmayan faaliyetlerinin devam etmesine izin vereceğini bildirdi.

KUZEY AKIM 2 BORU HATTI PROJESİ

Toplam maliyeti 10 milyar euro olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirilmişti.