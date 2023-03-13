ABD, bankacılık sisteminde güven tazelemek istiyor ABD Başkanı Joe Biden, üst üste gerçekleşen banka iflaslarının ardından, krizin derinleşmemesini sağlamak için bankacılık sisteminin nasıl devam edeceğine dair açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın art arda iflası ABD'li yetkilileri harekete geçirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, SVB ve Signature Bank'ın iflası gibi durumlarla yeniden karşılaşmamak için daha büyük bankaların denetimini güçlendirme çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Bankacılık sistemine güveni artırmaya yönelik gündem sürdürülüyor

Biden, ayrıca bankacılık sistemine güveni artırmaya yönelik aksiyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Biden, Amerikalı işçileri ve küçük işletmeleri koruyan ve finansal sistemi güvende tutan hızlı bir çözüme ulaşılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Biden, çözümün aynı zamanda vergi mükelleflerinin paralarının riske atılmamasını da sağladığını vurgulayarak, Amerikan halkı ve işletmelerinin ihtiyaç duyduklarında banka mevduatlarına ulaşabileceklerine dikkati çekti.

ABD, büyük bankaların iflası tekrar yaşamak istemiyor

Tekrar benzer sorunlarla karşılaşmamak için yapılacaklara işaret eden Biden, "Bu karmaşanın müsebbiplerini tamamen sorumlu tutmaya ve bir daha bu duruma düşmemek için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirmeye yönelik çabalarımızı sürdürmeye kararlıyım. Yarın sabah, tarihi ekonomik toparlanmamızı korumak için esnek bir bankacılık sistemini nasıl devam ettireceğimize dair açıklamalar yapacağım." ifadelerini kullandı.

SVB'nin iflasının ardından mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıklamıştı

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB'nin iflasının ardından mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıklamış ve SVB müşterilerinin mevduatlarına pazartesinden itibaren erişebileceklerini bildirmişti.

New York merkezli Signature Bank'ın da tüm mudilerinin bütün hale getirileceği belirtilmiş, SVB kararında olduğu gibi vergi mükelleflerinin bu bankayla ilgili de hiçbir zararı karşılamayacağı açıklanmıştı.

Fed de bankaların tüm mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için uygun mevduat kurumlarına ek finansman sağlayacağını duyurmuştu.