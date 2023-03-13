ABD bankalarının iflasından sonra Avrupa'da pay piyasaları dalgalandı ABD'deki bankanın iflasının getirdiği endişeler ve bu banka iflaslarının art arda olmasından kaynaklı sektörde oluşan güvensizlik borsaları olumsuz etkiledi.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişeler durulmuyor.

Avrupa'da varlık fiyatlarını etkileniyor

ABD bankacılık sektöründeki sıkıntılara karşı, ekonomi yönetiminin attığı adımlara karşın Avrupa'da varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Kayıplar yüzde 3 oldu

Avrupa'da varlık fiyatlarıyla, bölge genelinde pay piyasalarındaki kayıplar yüzde 3'e ulaştı.

Satış ağırlıklı seyir yaşanıyor

Avrupa'da pay piyasaları açılışın ardından etkisini artıran satışlarla sert düşerken, artan risk algısıyla tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığı görülüyor.

Tahvil faizleri geriledi

Almanya'nın 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 35 baz puan gerileyerek yüzde 2,65'e inerken, Avrupa genelinde tahvil faizleri benzer oranlarda geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü toplantısında 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler söz konusu gelişmelerle güç kaybetti.

Buna göre geçen hafta 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, son gelişmelerin ardından bu sabah para piyasalarındaki fiyatlamalarda 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 76 seviyesine indi.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,4 azaldı

Bu gelişmelerle saat 13.15 itibarıyla Avrupa'da Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,4 azalarak 443,05 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,6 değer kaybederek 15.025 puan oldu.

Borsalarda düşüş yaşanıyor

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,2 düşüşle 7.577 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,6 azalışla 7.031 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,6 gerileyerek 8.947 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,3 değer kaybıyla 26.093 puanda bulunuyor.