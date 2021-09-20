ABD, borç limiti yükseltilmezse tarihi bir mali kriz endişesi taşıyor

Kongre'nin federal borç limitini yükseltmesi beklentisi karşılanamayınca ABD’de mali kriz görülebileceğine dair görüş ABD Hazine Bakanı Yellen tarafından dile getirildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, The Wall Street Journal gazetesinde yayınladığı makalede, ülkenin temerrüde düşmesinin "tarihi bir mali krizi" tetikleyebileceğini belirterek, Kongre'nin federal borç limitini yükseltmesi için bir kez daha çağrıda bulundu.

“ÜLKE KENDİSİNİ BİR BAŞKA FİNANSAL SIKINTIYA SOKMAMALI”

"Kongre, Borç Limitini Yükselt" başlıklı yazıda Yellen, ABD'nin koronavirüs salgınının neden olduğu krizden çıktığını, ülkenin kendisini bir başka finansal sıkıntıya sokmaması gerektiğini ifade etti.

Kongrenin 1960'dan bu yana ülkenin borç limitini yaklaşık 80 kez yükseltti veya askıya aldığını anımsatan Yellen, bunun tekrar yapılması gerektiğini aksi halde Hazine Bakanlığı’nın nakit dengesinin yetersiz seviyeye düşeceğini ve federal hükümetin borçlarını ödeyemeyeceğini aktardı.

"ABD HİÇBİR ZAMAN TEMERRÜDE DÜŞMEDİ"

Yellen, "ABD hiçbir zaman temerrüde düşmedi. Ülkenin temerrüde düşmesi, devam eden halk sağlığı acil durumunun zararını artıracak tarihi bir mali krizi tetikleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

“EKONOMİK TOPARLANMAMIZ RESESYONA DÖNÜŞEBİLİR”

Temerrüdün faiz oranlarında ani bir artışı, hisse senedi fiyatlarında keskin bir düşüşü ve diğer finansal çalkantıları tetikleyebileceğine dikkati çeken Yellen, "Mevcut ekonomik toparlanmamız resesyona dönüşebilir. Bu krizden kalıcı olarak daha zayıf bir ulus olarak çıkabiliriz." ifadesini kullandı.

Yellen, Kongre üyelerinin borç limitini bir kez daha ele alacaklarından emin olduğunu belirtti ancak hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

“BORÇ LİMİTİ KONUSUNDA EN KISA SÜREDE HAREKETE GEÇİLMELİ”

ABD Hazine Bakanı Yellen, 8 Eylül'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup kaleme almış ve söz konusu mektupta federal hükümeti geçici olarak finanse etmeye yönelik önlemlerin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu belirterek, borç limiti konusunda en kısa sürede harekete geçmesi için Kongre'ye çağrıda bulunmuştu.