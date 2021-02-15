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ABD borsaları 'başkanlar günü' tatili nedeniyle bugün kapalı

ABD borsaları 'başkanlar günü' tatili nedeniyle bugün kapalı

Global piyasalar koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik sıkıntıların aşıyla giderilmesi beklentisini taşıyor ve yeni açıklanacak verilere odaklanıyor. Dünyanın üç büyük borsası ise bugün tatil.