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- ABD borsaları 'başkanlar günü' tatili nedeniyle bugün kapalı
ABD borsaları 'başkanlar günü' tatili nedeniyle bugün kapalı
Global piyasalar koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik sıkıntıların aşıyla giderilmesi beklentisini taşıyor ve yeni açıklanacak verilere odaklanıyor. Dünyanın üç büyük borsası ise bugün tatil.
- REUTERS
- 15.02.2021 - 09:22
- Güncelleme : 15.02.2021 - 09:47
Asya borsaları, koronavirüs aşısının dünya genelinde başarılı bir şekilde uygulanmasının hızlı ekonomik toparlanma umutlarını artırmasıyla rekor seviyelere yükselirken, petrol fiyatları Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasıyla artış kaydetti.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 artışla 736,4'e yükseldi.
Japonya'nın savaş sonrası en ciddi resesyondan toparlanma hızının dördüncü çeyrekte ivme kaybetmesine rağmen Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,1 yükseldi.
ÇİN, HONG KONG VE ABD PİYASALARI TATİLDE
Çin ve Hong Kong piyasaları, Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı. ABD borsaları da Başkanlar Günü tatili nedeniyle bugün kapalı olacak.