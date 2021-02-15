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    ABD borsaları 'başkanlar günü' tatili nedeniyle bugün kapalı

    Global piyasalar koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik sıkıntıların aşıyla giderilmesi beklentisini taşıyor ve yeni açıklanacak verilere odaklanıyor. Dünyanın üç büyük borsası ise bugün tatil.
    • REUTERS
    • 15.02.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 09:47
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    ABD borsaları 'başkanlar günü' tatili nedeniyle bugün kapalı

    Asya borsaları, koronavirüs aşısının dünya genelinde başarılı bir şekilde uygulanmasının hızlı ekonomik toparlanma umutlarını artırmasıyla rekor seviyelere yükselirken, petrol fiyatları Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasıyla artış kaydetti.

    Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 artışla 736,4'e yükseldi.

    Japonya'nın savaş sonrası en ciddi resesyondan toparlanma hızının dördüncü çeyrekte ivme kaybetmesine rağmen Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

    ÇİN, HONG KONG VE ABD PİYASALARI TATİLDE

    Çin ve Hong Kong piyasaları, Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı. ABD borsaları da Başkanlar Günü tatili nedeniyle bugün kapalı olacak.

    ABD borsaları başkanlar günü tatili nedeniyle bugün kapalı #1

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