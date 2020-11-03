ABD borsaları Biden'ın seçimleri kazanacağı umuduyla yükseldi

ABD borsası vadeli kontratları, Joe Biden'ın seçimleri kazanacağı ve daha fazla canlandırma önlemi geleceği umutlarıyla pozitif yönde seyrediyor.

ABD başknalık seçimleri küresel piyasalarda etkili oldu. ABD borsası vadeli kontratları da bu etki altında. Ancak seçimin kazanan tarafının Joe Biden olması olasılığı borsayı olumlu yönde etkiliyor. Çünkü Biden, ABD başkanlık seçimlerini kazanırsa daha fazla mali canlandırma önlemi geleceği düşünülüyor.

BIDEN'IN ANKETLERDE ÖNDE ÇIKMASI ENDEKSLERİ ARTIRDI

S&P 500 ve Nasdaq endeksi geçen hafta 5 haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra Demokratların başkan adayı Biden'ın anketlerde önde çıkmasıyla seçimin ardından daha fazla canlandırma önlemi getirileceği umutlarının artması sonucunda Kasım'a güçlü başladı.

TSİ 1515 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 1,52 artarken S&P 500 endeksi vadeli kontratları da yüzde 1,21 yükseldi. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,65 artış kaydetti.