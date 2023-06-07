ABD Brent petrol fiyatının artmasını bekliyor Petrol fiyatlarının seyri tüm dengeler açısından merakla takip ediliyor. Bu anlamdaki öngörüler de izleniyor ve fiyatlamalara etki ediyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Brent tipi petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı. Bu da petrol fiyatlarının artmasının beklendiğine işaret ediyor.

EIA, artış öngörüsünü; Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintilerine dayandırdı.

EIA'nın "Haziran 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, OPEC+ grubu üyesi ülkelerin haziran başında aldığı karar doğrultusunda günlük üretim kesintilerini gelecek yıla uzatmaları ve Suudi Arabistan’ın temmuzda günlük 1 milyon varillik ek kesinti yapacağını açıklamasının bu yılın sonunda ve gelecek yılın ilk yarısında petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı artırdığı belirtildi.

Brent petrolün varilinin 79,54 dolar olması bekleniyor

Bu kapsamda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 79,54 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam bir önceki raporda 78,65 dolardı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl için 74,61 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı bir önceki raporda 73,62 dolar olarak tahmin edilmişti.

2024 için tahminler

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 83,51 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 78,51 dolar olması bekleniyor.

ABD'nin günlük ham petrol üretiminde yükseliş bekleniyor

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 610 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 11 milyon 890 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2024'te 12 milyon 770 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol arzı beklentisi

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 101 milyon 370 bin varil, gelecek yıl da 102 milyon 690 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol üretimi

Küresel petrol üretiminde ise OPEC+ grubunun üretim kesintilerine rağmen bu yıl ve gelecek yıl artış beklendiği, söz konusu artışın daha çok OPEC dışı ülkelerden gelmesi bekleniyor.