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    ABD bütçe açığı yarı yarıya azaldı

    ABD bütçesi mayısta 66 milyar dolar açık vermekle birlikte, geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 50 azalma gösterdi.
    • 11.06.2022 - 08:58
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    ABD bütçe açığı yarı yarıya azaldı

    ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, federal hükümetinin bütçe açığı, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 50 azalarak 66 milyar dolar oldu.

    Geçen yılki açık 132 milyar dolardı

    Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 132 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.
    Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin mayısta 120 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

    Gelirler mayısta yıllık yüzde 12 azaldı

    Hükümetin gelirleri, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 389 milyar dolara geriledi.

    Harcamalar mayısta yüzde 24 düştü

    AA'nın haberine göre, bütçe harcamaları yaklaşık yüzde 24 azalarak 455 milyar dolara indi. Mali yılın ilk sekiz ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 19 azalarak 3,8 trilyon dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 31 artışla 3,4 trilyon dolara çıktı.

    ABD bütçe açığı yarı yarıya azaldı #1

    Toplam bütçe açığı 426 milyar dolar

    Ülkede 2022 mali yılının 8. ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı 426 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 2 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.


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