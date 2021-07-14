ABD bütçesi 174 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 küçüldü.

ABD Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayınlayarak kamuoyu ile paylaştı.

HAZİRAN AYI BÜTÇE AÇIĞI 174 MİLYAR DOLAR

Koronavirüs salgınının ülke ekonomilerine yaptığı etki açısından merakla beklenen rapora göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı 174 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi bütçe açığının 194 milyar dolar olacağı yönündeydi. Bütçe geçen yılın aynı ayında 864 milyar dolar açık vermişti. Böylece, haziran ayında kaydedilen bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 80 azaldı.

9 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 2.2 TRİLYON DOLAR

Ülkede, 2021 mali yılının 9'uncu ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,5 azalarak 2 trilyon 200 milyar dolar oldu. Bütçe açığı geçen yılın aynı döneminde 2 trilyon 700 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 9 ayındaki bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artarak 5,3 trilyon dolara yükselirken bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 35'lik artışla 3 trilyon 100 milyar dolar oldu.