ABD bütçesi ağustosta 171 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 azalarak 171 milyar dolara indi.

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında koronavirüs salgınının etkisiyle toplam 3 trilyon 100 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın yayınladığı 2021 yılı Ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporuna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının ağustos ayında federal hükümetin bütçe açığı 171 milyar dolar olarak hesaplandı.

PİYASA BÜTÇE AÇIĞININ DAHA FAZLA OLMASINI BEKLİYORDU

Piyasa beklentisi bütçe açığının ağustosta 173 milyar dolar olacağı yönündeydi. Bütçe, geçen yılın aynı ayında yaklaşık 200 milyar dolar açık vermişti. Böylece ağustosta kaydedilen bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 15 azaldı.

BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 4 ARTTI

Bu dönemde bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 439 milyar dolara çıkarken, bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 20 artışla 268 milyar dolara yükseldi.

11 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 2.7 TRİLYON DOLAR OLDU

Ülkede, 2021 mali yılının 11'inci ayı olan ağustos itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 azalarak 2 trilyon 700 milyar dolar oldu. Bütçe açığı, geçen yılın aynı döneminde 3 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.