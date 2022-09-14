ABD bütçesi ağustosta 220 milyar dolar açık verdi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın paylaştığı enflasyon verisinin ardından, Hazine Bakanlığı da ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayınladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29 artışla 220 milyar dolar oldu.

2022 mali yılı 1 Ekim 2021'de başladı ve 30 Eylül 2022'de sona erecek.

ABD'nin bütçe açığı yıllık yüzde 29 artış gösterdi

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 171 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ağustosta geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 29 arttı.

AA'nın haberine göre mali yılın on bir ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azalarak 5,4 trilyon dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 23 artışla 4,4 trilyon dolara çıktı.