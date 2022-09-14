Petrol
92.82
-0.38%
Euro
18.2124
0.10%
Dolar
18.252
0.01%
Altın
998.39
-0.07%
Borsa
3427
0.00%
Bitcoin
374.750
-8.98%
BTXN Coin
6.60
-5.30%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    ABD bütçesi ağustosta 220 milyar dolar açık verdi

    ABD Çalışma Bakanlığı'nın paylaştığı enflasyon verisinin ardından, Hazine Bakanlığı da ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayınladı.
    • 14.09.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD bütçesi ağustosta 220 milyar dolar açık verdi

    ABD Hazine Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29 artışla 220 milyar dolar oldu.

    2022 mali yılı 1 Ekim 2021'de başladı ve 30 Eylül 2022'de sona erecek.

    ABD'nin bütçe açığı yıllık yüzde 29 artış gösterdi

    Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 171 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ağustosta geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 29 arttı.

    AA'nın haberine göre mali yılın on bir ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azalarak 5,4 trilyon dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 23 artışla 4,4 trilyon dolara çıktı.

    dolar


    TOKİ KONUT DETAYLARI I 2+1'ler ne kadar? 3+1'ler ne kadar?
    Medya

    TOKİ KONUT DETAYLARI I 2+1'ler ne kadar? 3+1'ler ne kadar?

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek
    Kültür Sanat

    Altın Koza Film Festivali'nde etkinliklere katılacak her çocuk için fidan dikilecek

    Görüş Bildir