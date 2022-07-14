ABD bütçesi haziranda 89 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, hazirana ilişkin bütçe dengesi raporunu yayınladı. Buna göre haziran ayında gelirlerin artması ve desteklerin azalmasıyla bütçe açığı geriledi.

Küresel piyasaların odağında olan ABD federal hükümetinin bütçe açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 49 azalarak 89 milyar dolar oldu.

ABD'nin bütçe açığı haziranda 89 milyar dolar

ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı 89 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bütçe açığı yüzde 49 azaldı

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 174 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, haziranda geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 49'luk azalış gösterdi.

Gelirler yüzde 3 artış gösterdi

Hükümetin gelirleri, vergi gelirlerinin artmasıyla haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 461 milyar dolara yükselirken, harcamaları salgınla ilgili desteklerin azalmasıyla yaklaşık yüzde 12 azalarak 550 milyar dolara geriledi.

2022 mali yılının bütçe açığı 515 milyar dolar

AA'nın haberine göre, ülkede 2022 mali yılının dokuzuncu ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı 515 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 2,2 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.