ABD, Çin'in Sincan bölgesindeki şirketleri uyardı

ABD, Çin'in Sincan bölgesinde çalışan şirketlerine, orada çalıştıkları sürece bölgede yaşanan insan haklarına aykırı uygulamaların içinde yer alma ve suç işleme tehlikelerini hatırlattı.

ABD, Çin'in Sincan bölgesindeki riskleri vurgulayarak şirketler için yaptığı uyarılara bir yenisini ekledi. Burada yapılan faaliyetlerle ilgili yaptırım uygulamaya hazırlandığı bildirilen ABD'nin, henüz yaptırımları netleşmedi.

ABD ŞİRKETLERİ, SİNCAN'DA ZORLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA KARŞI UYARILDI

ABD hükümeti, zorla işçi çalıştırma ve insan hakları ihlallerine vurgu yaparak ABD'li şirketlere, Çin'in Sincan bölgesi ile yatırım veya tedarik zinciri bağlantısı kurmamaları uyarılarını artırdı.

"BU ŞİRKETLER SİNCAN'DA BULUNDUKLARI SÜRECE ABD HUKUKUNU ÇİĞNEMEYE AÇIK"

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Bu suistimallerin şiddeti ve boyutu göz önüne alındığında, Sincan'a bağlı yatırımlar, girişimler ve tedarik zinciri ağından çıkmayan bireyler ve iş yerlerinin ABD hukukunu çiğneme riski oldukça yüksek." diye belirtildi.

TRUMP ZAMANINDA DA AYNI UYARILAR YAPILMIŞTI

ABD Çalışma Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi makamı, bir önceki başkan Donald Trump yönetimi döneminde dışişleri, ticaret, ulusal güvenlik ve hazine bakanlıkları tarafından 1 Temmuz 2020'de yayınlanan uyarıyı güncelleyerek, ABD hükümeti içinde bu konu ile ilgili eşgüdümün artacağının sinyalini verdi.