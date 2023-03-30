ABD, Dünya Bankası için sermaye artırımı istemiyor ABD Hazine Bakanı Yellen, Dünya Bankası için kaynakların iklim değişikliği için kullanılmasını istediklerini ve sermaye artırımı talep etmediklerini belirtti.

AA

Dünya Bankası, ihtiyaç duyulan noktalara kaynak artırıyor.

ABD Hazire Bakanlığı, 2024 mali yılında uluslararası programlar için talep ettiği bütçeye ilişkin ABD Temsilciler Meclisi'nde bir oturum gerçekleştirildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, burada Dünya Bankası için sermaye artırımı ile ilgili açıklama yaparak, artırım talep etmediklerini aktardı.

"Kaynakların da daha iyi seferber edildiğini görmek istiyoruz"

Yellen, "Dünya Bankası yatırımlarının yanı sıra özel kaynakların da daha iyi seferber edildiğini görmek istiyoruz, ancak şu anda bir sermaye artışı talep etmiyoruz." ifadesini kullandı.

"İklim değişikliği ve küresel krizlerle mücadele kredileri genişletilmeli"

Yellen, Dünya Bankası'nın büyük ölçüde mevcut kaynaklarını genişletme, yenilikçi finansman politikaları benimseme ve özel finansmanı harekete geçirme yoluyla iklim değişikliği ve diğer küresel krizlerle mücadele kapsamındaki kredileri genişletmesini istediğini dile getirdi.

Ajay Banga'nın Dünya Bankası'na başkan olması bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın aday gösterdiği Ajay Banga'nın Dünya Bankası başkanlığına seçilmesini beklediklerini ifade eden Yellen, Banga'nın iklim değişikliği ve salgın hastalıklar gibi "21. yüzyılın zorluklarını" daha iyi ele alarak Dünya Bankası'nın ilerlemesini hızlandıracağını söyledi.