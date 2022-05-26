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    ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı

    ABD ekonomisinin bu yılın ilk üç ayında yüzde 1,5 daraldığı bildirildi.
    • 26.05.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:30
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    ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı

    Dünyanın en güçlü ekonomilerinden olan ABD'de Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarının ardından merak edilen en önemli veri olarak ilk çeyrek büyümesi öne çıkmıştı.

    Küresel ekonomilerin de merakla beklediği bir veri olan ABD ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 daraldığı bilgisi paylaşıldı.

    Daralma beklentileri geçti

    ABD ekonomisi yılın ilk 3 ayında tüketici ve şirketlerin harcamalarını artırmasına rağmen tahminlerden fazla daraldı.

    Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ilk çeyreğe ilişkin büyüme verisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,4 daralmadan yüzde 1,5 daralmaya revize edildi.

    ABD ekonomisi

    Daralmanın etkileri

    ABD ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyürken, salgın sonrası toparlanmanın etkisiyle geçen yıl genelinde yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti. Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, ihracat, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

    Kişisel tüketim harcamaları arttı

    Kişisel tüketim harcamalarına ilişkin veri bu dönemde yüzde 2,7'den yüzde 3,1'e revize edildi.

    Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 7 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e çekildi.


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