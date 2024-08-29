ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde büyüdü ABD ekonomisinin, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğü açıklandı.

AA

ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 2,8 büyümesi yönündeydi.

Rakam, geçen ay yapılan ilk okuma olan yüzde 2,8'den yukarı doğru revize edildi.

Amerikan ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdü.

GSYİH 383,2 MİLYAR DOLAR ARTTI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cari dolar bazında GSYİH'nin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 5,5, yani 383,2 milyar dolar artarak 28,65 trilyon dolara ulaştığı belirtildi.

Bu rakam, geçen ay yapılan tahmine göre 23,2 milyar dolarlık bir yukarı yönlü revizyon anlamına geliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)